G-G-Ghost D-D-Dad



Mientras desayuna, Homer lee su horóscopo, en el que se dice que va a morir ese día, y alguien va a felicitarlo en su trabajo. El horóscopo de Marge dice que su marido morirá. Homer no hace caso de las predicciones y se marcha al trabajo.



Scary Tales Can Come True



La familia Simpson son una familia de campesinos que viven en una cabaña de calabaza, con Homer como patan del pueblo. Cuando Homer se prende fuego y no pueden permitirse obtener comida, Homer afirma que ningún niño pasará hambre en su hogar. Entonces abandona a Lisa y a Bart en un bosque cercano, donde ellos encuentran a otros hermanos suyos abandonados anteriormente por Homer y convertidos en esqueletos.



The Night of the Dolphin



Lisa va a un parque acuático donde se apiada de un delfín llamado Snorky. Lisa libera a Snorky pero lo que ella no sabe es que él es el rey de los delfines y está muy resentido con los humanos por obligarlo a hacer trucos y urde un plan para conquistar el mundo.