"La conquista del examen"

Otto lleva a Bart, Nelson, Kearney, Dolph y Jimbo a Ciudad Capital, junto con el director Skinner, quien es obligado a ir por el Superintendente Chalmers. En el camino, Ralph pide detenerse para ir al baño, y el autobús es desmantelado por un vándalo (mientras que Otto aún está allí). El grupo trata de caminar durante el resto del camino, pero pierden a Ralph en una barcaza repleta de basura. Skinner sube a un barco de carga de pianos para rescatar al niño con su grúa, pero Ralph es tan estúpido para entenderlo. Skinner finalmente logra rescatarlo saltando sobre el montacargas de la grúa, usando la ley de conservación del impulso anguloso. Aterriza en la barcaza y los niños y Otto lo siguen. Cuando se dan cuenta, la barcaza en la que habían aterrizado se está dirigiendo a la Escuela Primaria de Springfield.



Mientras tanto, Homer se retrasa al realizar el pago de un seguro, por lo que no estaría asegurado hasta las tres de la tarde. Cuando llega a su casa piensa en distintas formas de lastimarse (aunque no debía hacerlo hasta el horario indicado), imaginando que sería asesinado en el club de lectura de Marge tras una serie de extraños accidentes. Debe mantenerse a salvo mientras que dura la reunión del club, pero termina arrojándole un cuchillo a la cabeza del Sr. Burns a las 3:01, quien finalmente aparece en la casa de los Simpson. En la escuela, Lisa es incapaz de concentrarse en su examen, ya que el simple pensamiento de que Bart pudiese ser más inteligente que ella la atormenta. Cuando la prueba termina, no había logrado contestar ninguna pregunta. Sin embargo, Skinner llega justo a tiempo para cancelar el examen.