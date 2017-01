Skinner, para castigar a Bart, decide hacer que vaya todos los días a las 4.30 a.m. a la escuela para ayudarlo en sus labores de astronomía. El sueño del director siempre había sido encontrar algo en el cielo para ponerle su nombre.



El primer día del castigo, Skinner divisa algo, pero sólo era el globo relleno de helio. Cuando el director inenta atraparlo, ya que estaba cerca del suelo, Bart gira el telescopio hacia otra dirección y accidentalmente divisa un cometa, que viene a toda velocidad hacia la Tierra. El niño llama al observatorio, quien le dice que acababa de descubrir el cometa, que posteriormente pasa a llamarse Cometa Bart Simpson. Cuando Skinner descubre lo que había hecho Bart, se pone a gritar y accidentalmente suelta el globo, el que vuelve a circular por el aire.



Bart se hace famoso por haber descubierto el cometa. Los nerds de la escuela, con Lisa incluida, suman a Bart a su grupo de amigos. Los niños, luego, notan que el cometa se podía ver a plena luz del día y sin un telescopio, por lo que van al observatorio, en donde les confirman sus teorías: el cometa chocaría contra Springfield y destruiría todo. El Profesor Frink, unos días más tarde, propone un plan para acabar con el cometa: lanzarían un misil, que lo destruiría. Todos en el pueblo se aferran a esa esperanza, pero cuando finalmente el misil es lanzado, pasa al lado del cometa, sin llegar a destruirlo. Los medios de prensa, entonces, comunican al pueblo que sólo les quedaban seis horas de vida, ya que el misil había destruido la única salida de la ciudad.



Como su familia estaba muy preocupada con la llegada del cometa, Homer decide llevarlos al refugio anti-bombas que tenía Flanders. Ned los recibe amistosamente, diciendo que ya había preparado el búnker para sus dos familias. Una hora antes de que Springfield sea destruido, casi toda la ciudad va a pedir un lugar en el refugio de Ned Flanders. Cuando todos están adentro, Homer descubre que no se puede cerrar la puerta; por lo tanto, alguien debía salir. Para decidir quién sería el desafortunado, todos hacen una lista de lo que necesitaría el "mundo del futuro". Después de discutir mucho, Homer dice que no se necesitarían las tiendas para zurdos, que era en lo que trabajaba Flanders. Por eso, Ned debe irse del búnker.