The Shinning

Stephen King, autor de la novela El resplandor en la que se basa este episodio.



La familia Simpson se dirige a la mansión del Sr. Burns conduciendo por las carreteras al lado de las montañas. Cuando los Simpson están a punto de llegar a su destino, se dan cuentan de que han olvidado cerrar la puerta de su casa. Al día siguiente, olvidan algo más y su viaje se retrasa hasta el jueves. El jardinero Willie, que se encuentra regando el laberinto de setos de Burns, descubre que Bart tiene el don de leer el pensamiento de las personas. Burns se deshace de la cerveza y corta la televisión por cable para asegurarse de que los Simpson hagan un buen trabajo cuidando su mansión. Esa noche, Homer se enfurece momentáneamente por descubrir que no tiene sus pasatiempos favoritos, amenazando de muerte a su familia y, a su vez, Homer es amenazado por el fantasma de Moe en el bar diciéndole que sólo le dará cerveza si asesina a su familia.



Time and Punishment



Intentando arreglar una tostadora rota, Homer accidentalmente crea una máquina del tiempo. Cada vez que Homer oprime la palanca de la tostadora, es transportado a tiempos prehistóricos en los cuales la tostadora se activa sola y hace que regrese al presente. En su primera visita al pasado, Homer recuerda un consejo que le había dado su padre: "Si alguna vez viajas al pasado, no toques nada, porque el más mínimo cambio podría ocasionar grandes consecuencias en el futuro". Sin embargo, mata un mosquito por accidente. Cuando vuelve al presente, el mundo se ha convertido en un lugar donde Ned Flanders se convierte en un autoritario maníaco.





Nightmare Cafeteria



El director Skinner está preocupado por la sobreocupación de la sala de castigos del colegio y porque Lunchlady Doris tiene que servir carne de clase F en el comedor. Entonces Skinner piensa una buena forma de solucionar ambos problemas. Jimbo Jones derriba a Doris y hace que el contenido de su olla caiga sobre él y Skinner le sugiere que la ayude en la cocina.