"Casa-árbol del terror XIX"

Parodia de Robots



En una parodia de Transformers, Bart le compra a Lisa un convertible de la muñeca Stacy Malibu en una tienda de 99 centavos para Navidad, el cual resulta ser un Transformer. El robot transforma todos los aparatos tecnológicos de Springfield en robots para que comiencen una guerra entre ellos. En un intento de detener la pelea, Marge le pregunta a los robots por qué pelean el uno con el otro; cuando lo piensan, se dan cuenta de que no lo saben. Agradeciéndole a Marge, ambos lados deciden trabajar juntos para conquistar la raza humana, usando a los residentes de Springfield para jugar al fútbol de mesa.





Como progresar con anuncios de muertos



Mientras lleva a Maggie a la guardería, Homer la anima con un póster de Krusty el payaso, pero Krusty aparece para destruir el cartel, ya que en su opinión violaba los derechos de autor, provocando que Maggie llore. Fuera de la guardería, Homer golpea a Krusty por haber hecho llorar a Maggie, haciéndolo volar una larga distancia hasta su aterrizaje en un aserradero, en donde queda reducido a jirones. Homer, luego, es contactado por unos hombres de negocios que habían escuchado lo que había hecho y le explican que los parecidos a las celebridades muertas podían ser utilizados para comerciales en forma gratuita, ya que no cobrarián uso de su imagen y que hacía un tiempo que ningún famoso quería ser la cara de ciertos productos.



Gran Calabaza



En una parodia de It's the Great Pumpkin, Charlie Brown," Milhouse espera en el huerto de calabazas a la Gran Calabaza en la noche de Halloween, y Lisa lo acompaña porque (según ella) sus anteojos se empañan cuando Milhouse llora, por lo que así aprendería que la Gran Calabaza no existe. Pronto, Lisa se va, frustrada, cuando ve que todos en la escuela tienen una fiesta de Noche de Brujas. Usando su convicción infantil, las lágrimas de Milhouse hacen que la Gran Calabaza cobre vida.