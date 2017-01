Bad Dream House



En este segmento, basado en los asesinatos de Amityville, los Simpson se mudan a una casa antigua, en donde descubren que el edificio habla y está vivo. Pronto, las paredes comienzan a sangrar y los objetos, a volar por el aire. Marge quiere abandonar la casa, pero Homer le pide que primero se vayan a dormir. Esa noche, la casa posee a Homer y a los niños, manipulando sus mentes y haciendo que se persigan los unos a los otros con hachas y cuchillos. Marge interviene y enfrenta a la casa, demandando que los trate con respeto mientras vivan allí. La casa decide pensarlo, y, finalmente, opta por destruirse a sí misma en lugar de vivir con los Simpson.

Hungry are the Damned



Los Simpson son secuestrados por formas de vida extraterrestres. Los aliens, luego, se presentan a sí mismos como Kang y Kodos, y le dicen a los Simpson que los llevarían a su planeta. En el camino, alimentan a la familia con grandes cantidades de comida, y los ven como engordan más y más. Lisa comienza a sospechar, por lo que se escabulle dentro de la cocina, en donde encuentra un libro llamado "How To Cook Humans" (Cómo Cocinar Humanos). Luego, toma el libro, y enfrenta a los extraterrestres con éste en la mano. Ellos le informan que ese no era el título del libro, ya que polvo espacial había tapado parte de las letras. El verdadero título del libro era "How To Cook For Humans" (Cómo Cocinar Para Los Humanos). Lisa, escéptica, sigue soplando polvo espacial, revelando que el título es "How To Cook Forty Humans" (Cómo Cocinar Cuarenta Humanos). Los extraterrestres soplan el resto de polvo espacial y, finalmente, se ve que el título es "How To Cook For Forty Humans" (Cómo Cocinar Para Cuarenta Humanos), probando así que los extraterrestres sólo querían ser amables con los humanos. Ofendidos por la desconfianza de Lisa, devuelven a los Simpson a la Tierra, no sin decirles antes que se habían perdido de conocer el paraíso en el planeta de los aliens.

The Raven



Este segmento es una lectura del poema "El Cuervo" de Edgar Allan Poe. En está versión, Bart interpreta al cuervo, y Homer es el personaje principal del poema. Marge aparece brevemente, representando a la pintura de Leonore, Lisa y Magie aparecen como ángeles llevando un incensario sobre la biblioteca (golpeando a Homer con él). El narrador, en la versión original, es James Earl Jones. El poema es leído literalmente, con algunas partes editadas. Muchas veces, se puede ver el busto de Edgar Allan Poe como fondo, sobre una biblioteca.