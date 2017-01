Capítulo 511: 'Aventuras en buscabebés'

24 DE DICIEMBRE | TEMPORADA 24 | LOS SIMPSON

Homer Simpson es un despistado y no repara el grifo que gotea en el jardín, por lo que el agua crea un pozo subterráneo que colapsa la casa de los Simpsons y destroza su coche. Homer decide comprar uno nuevo, pero a Marge no le gusta la idea y se enfada. Lo que Homer no sabe es que el verdadero enfado de Marge viene provocado porque ella quiere tener otro bebé...