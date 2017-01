"La canción ruda del dulce Seymour Skinner"

Sin embargo, aunque atrapa al perro, el conserje se deja caer en el gimnasio de la escuela, justo sobre el superintendente Chalmers. Enojado con Skinner por lo mal que llevaba la escuela, Chalmers lo retira de su cargo de director.



Luego del despido, Chalmers contrata a Ned Flanders como director de la Escuela Primaria de Springfield, pero como Ned no disciplinaba a los niños, ellos hacían lo que querían.



Bart, sintiendo pena y culpa por Skinner ya que había sido despedido por su perro, comienza a visitarlo y a pasar tiempo con él. Juntos, ríen de las anécdotas que Bart cuenta sobre Ned. Skinner, sin trabajo, tenía como proyecto escribir una novela, pero Apu lo critica tanto que desiste; al ver su fracaso, pronto, Skinner decide volver al único lugar en donde había sido líder: al ejército de los Estados Unidos.



Incapaz de unirse al escándalo de la escuela sin límites, Bart se siente cada vez peor por haber causado el despido de Skinner. Para devolverle su trabajo, decide llamar al superintendente Chalmers para que viese cómo llevaba Skinner la escuela. A Chalmers, al principio, parece no molestarle el estado general, pero luego escucha a Ned decir por los micrófonos "agradezcamos al Señor por este hermoso día". Al no querer oraciones en la escuela, Chalmers lo despide. Luego, como Skinner al menos conocía los nombres de los alumnos, es re-contratado.