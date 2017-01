Lisa también tiene deseos de ir al campamento, pero su caso es totalmente diferente: ella es una sabelotodo y puede ir cuando quiera, pero en su libreta final tiene un B+(notable) en conducta, lo cual para ella es un insulto.

Bart, en un intento desesperado por ir a ver a Krusty, falsifica la nota entregada: del D-(suspenso) que tiene en todas las asignaturas pasa al A+(super matrícula de honor). Brillante, se dice a sí mismo, pero hay un problema: esa nota no existe. Homer, al ver su libreta de notas, le explica:un D-(suspenso) se hace un B+(notable) fácilmente. Pero Homer, contra todo pronóstico, deja ir a Bart a pasar el verano al campo Krusty, al parecer por compasión y por no tener que aguantarlo todo el verano.



Los alumnos de la escuela primaria salen muy felices del último día de clases, y de inmediato corren a tomar el autobús de Otto para ir al campamento Krusty. Homer y Marge se despiden de sus hijos y se disponen a pasar el verano sin molestias, al igual que el resto de adultos. Skinner deja encargada la escuela a Willie el escocés.

En el campamento, los niños se dan cuenta poco a poco de la realidad del lugar: el administrador es un socio inescrupuloso llamado Señor Black, que contrata a los abusones de la escuela para someter a los niños a un régimen muy cercano a la esclavitud. Más que un campamento, parece un campo de concentración nazi. Bart soporta las caminatas de la muerte, la mala comida, las privaciones, los peligros, el trabajo largo y fatigoso de fabricar billeteras, y las terribles heladas en la noche, sólo porque cree en la llegada de Krusty.

Pasan dos meses y Krusty no llega. El grupo esta harto de las penurias que pasan dia a dia, y Lisa decide enviar una carta a sus padres, por medio de un cartero montado, porque el campamento Krusty no tenia teléfonos y estaba incomunicado con la ciudad. Pero Homer y Marge, que han bajado varios kilos y han mejorado su estado anímico, no hacen mucho caso de la misiva.



Krusty estaba en Inglaterra, viendo partidos de tenis de Wimbledon con la reina Isabel II, al parecer sin importarle el campamento.

Los niños se reúnen por orden de Black, faltando dos semanas para el fin del verano. En el colmo del cinismo, Black intenta engañar a los niños trayendo a Barney Gumble, haciéndolo pasar por Krusty. Totalmente exasperado, Bart se rebela y llama a tomar el campo Krusty y expulsar a Black, por lo que recibe el apoyo de todos.Los niños se salen totalmente de control y la prensa va a observar como el grupo quema un muñeco de Krusty al estilo indio, y convierten el lugar en el "Campamento Bart". Homer mismo llega a verlo por televisión, y le bastó ver a Bart como jefe del movimiento para subir de peso y perder su escaso cabello nuevo.

Krusty, finalmente llega al campamento y tiene un encuentro con los niños, los que al principio no lo reconocen, pero al darse cuenta que es el auténtico Krusty se disculpa y admite que lo sobornaron para dejar el campamento en manos de su socio.Los niños y Krusty pasan los últimos días de vacaciones en Tijuana (según Krusty, el lugar más divertido del planeta).