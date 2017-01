Luego de una rutinaria comida en el comedor de la escuela, Lisa es bombardeada a pelotazos en el gimnasio jugando al balón prisionero, esgriminedo que no las esquivaba porque se sentía triste. Por esto, Skinner envía una nota a los padres de Lisa. Cuando se la entrega a Homer (justo cuando pierde por KO frente a Bart en el videojuego Super Slugfest), éste la lee y conversa con Lisa pero no la entiende y lo único que se le ocurre es mandar a Bart a aspirar el piso.



Por la noche, Lisa escucha a lo lejos la música de un saxofonista, decidiendo ir en su busca. Al encontrarlo, sobre el puente del río Springfield, se da cuenta que es un hombre triste llamado Murphy Encías Sangrantes, con quien toca por unos momentos hasta que llega Marge en el auto a buscarla preocupada por que no estaba en casa.



Finalmente, Marge, al darse cuenta de que en el club de música de la escuela no dejan a Lisa tocar lo que ella quiere y que sus compañeros la quieren por lo que tiene y no por lo que es, decide llevársela de ahí y aconsejarle que haga lo que realmente sienta. Luego llegan a casa para anunciarles a Homer y a Bart que esa noche irán al bar El hoyo del jazz donde toca Encías Sangrantes justo cuando Homer le iba a ganar a Bart por primera vez en el videojuego, pero Marge les desenchufa la televisión. Previamente, Homer había tenido que ir a un centro de videojuegos a que un niño (Howie) le enseñara.