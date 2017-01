Sin embargo, Marge entra en la tienda de tatuajes y lo descubre cuando aún estaba sin acabar, viendo la palabra "Moth" (polilla). En esta situación, Marge lleva a su hijo a una clínica para borrar el tatuaje con láser, pero debe gastar todo el dinero que ahorró para comprar los regalos de Navidad de la familia. Durante este tiempo, en la Planta de energía nuclear de Springfield, Homer se entera de que no tendrá la paga extra de Navidad de ese año.



Cuando Homer vuelve a casa, se entera de que el dinero reservado para los regalos se gastó enteramente, y decide no contarle a Marge la otra mala noticia relacionada con su paga extra. Homer va a comprar regalos poco costosos, pero al toparse con su vecino Ned Flanders y la cantidad de regalos de este, se da cuenta que eso no sería suficiente para tener una buena Navidad. Más tarde, en la taberna de Moe, Barney, que se disfrazaba de Santa Claus, le aconseja trabajar a escondidas como Santa Claus en el centro comercial, y decide seguir el consejo. Sin embargo, se descubre rápidamente el secreto cuando Bart le quita su barba postiza después de haber aceptado un reto de su amigo Milhouse, pero éste acepta no revelar su secreto a los otros miembros de su familia.



Cuando Homer recibe su cheque de sueldo, se consterna al enterarse de que solamente ganó trece dólares. Sobre los consejos de Barney, que recibió la misma cantidad, y con los estímulos de Bart, Homer decide apostar este dinero en una carrera de galgos. Aunque Barney le haya dicho apostar por el perro llamado Whirlwind (Torbellino en España y Rayo en Hispanoamérica), Homer decide apostar por otro participante llamado Pequeño Ayudante de Santa Claus, pensando que era una señal del destino. Sin embargo, Pequeño Ayudante de Santa termina último y su propietario lo abandona. Homer y Bart deciden, pues, adoptarlo. Habiendo regresado a casa, Homer quiere hablar de lo que ocultó a los miembros de su familia, pero piensan que compró un perro como regalo y todo el mundo pasa a una alegre Navidad.