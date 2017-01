Cuando la familia va a ver a los Caminosaurios, como acto final del espectáculo, Lance Murdock, un gran temerario, realiza un acto muy peligroso. Aunque Lance termina lastimado y al borde de la muerte, Bart lo ve como un héroe y decide convertirse él también en un temerario.



Bart, en sus pruebas en monopatín, se lastima muchísimo. El Dr. Hibbert le muestra otros niños lastimados, con la esperanza de que Bart recapacite; sin embargo, el niño no aprende.



Días más tarde, Bart anuncia que se lanzará con su monopatín sobre el Desfiladero de Springfield, con el objetivo de cruzarlo. El Desfiladero era un precipicio muy alto y grande, y parecía imposible que Bart pudiera hacerlo. Homer, tratando de protegerlo, le prohíbe lanzarse.



Bart, sin embargo, no obedece y lleva su monopatín al borde del precipico. En ese momento llega Homer, quien le quita el monopatín y dice que será él quien se lance; Bart, al comprender que las intenciones de su padre eran que él aprendiera cuán grande es el peligro, acepta no tirarse. Pero en ese momento, el monopatín comienza a rodar sola con Homer sobre ella.



Homer salta por el desfiladero, pero cuando está por llegar del otro lado, cae estrepitosamente. Un helicóptero lo saca en camilla, golpeándolo contra el desfiladero varias veces. Lo suben a la ambulancia pero apenas arranca, se choca con un árbol. La ambulancia se abre, Homer sale y vuelve a caer por el desfiladero.



En el hospital, Homer queda justo al lado de Lance Murdock, donde le dice "Si eres valiente, educa a mis hijos."