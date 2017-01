Aún tiene dos exámenes para hacer, y si aprueba sólo uno, ya pasa al siguiente año. En el primero, solicita ayuda a las traicioneras Sherri y Terri, que le proporcionan información falsa. Esta información es escuchada por Martin Prince, quien si ofrece ayuda en el colegio con una condición: que le enseñe a ser un niño normal.



Martin aconseja como hacer su habitación un clima de estudio adecuado, y Bart le enseña a disfrutar de algunos pillajes. Aunque Martin disfruta de ser un niño normal y comete menudas travesuras, no cumple con todo el trato, y Bart sólo tiene un día para estudiar. El tiempo es poco, y no logró estudiar bien, entonces se pone a rezar por alguna cosa que evite tener clases. Todo se cumplió: ha nevado en primavera, en un hecho de lo más misterioso. Aunque Lisa ha escuchado a Bart rezar, y no le permite salir a divertirse con sus amigos con la nieve y el hielo, sino que le dice que deberá estudiar si quiere aprobar y no realizar de vuelta el cuarto año.



A la mañana siguiente, Bart fue el último en entregar el examen y reprueba por un punto. Se larga a llorar, y explica a la profesora Señorita Krabappel de un hecho importante en la historia de los EE. UU.. Por este motivo, Krabappel le da credito extra y le sube la nota a Bart y él finalmente aprueba. Entonces se va contento a su casa, contento por ya estar en el quinto grado.