Bill y Marty llaman a la casa de los Simpson, en donde Bart atiende el teléfono e inmediatamente dice la frase ganadora. Como premio, puede elegir entre un elefante o el dinero. Bart, contra todos los pronósticos, elige el elefante.



Luego de muchos problemas para obtenerlo (ya que en la radio no tenían elefantes), Bart finalmente consigue lo que quiere. Nombra a su elefante Stampy (Aplastanadora en España.), y comienza a dedicarle toda su atención, lo que hace que Ayudante de Santa y Bola de nieve, el perro y el gato, se pongan celosos.



Los Simpson conservan al elefante atado en el patio, y lo alimentan sólo con maní. Lisa, en una ocasión, le da plantas, que Stampy devora en un segundo. Luego de ver esto, la niña dice que su elefante necesitaba plantas para vivir, y que no lo podían conservar en su casa. Homer, entonces, decide poner a la venta el elefante. Sin embargo, los postulantes que llegan para hacerse cargo de Stampy o bien no cumplen con los requisitos o bien no quieren pagar (como el encargado de un refugio de animales, que les promete que Stampy estará bien, pero que no ofrecían dinero). Homer, decepcionado, no les da el elefante.



Más tarde, llega a la casa un cazador de animales salvajes, llamado Sr. Blackheart. Se ofrece a comprar a Stampy, pero los niños tratan de convencer a su padre de que no se lo vendiera, ya que parecía ser un traficante de marfil. Si el elefante se iba con él, iba a ser sacrificado. Sin embargo, a Homer no le importa y le dice a Blackheart que viniera al día siguiente para llevarse al elefante.



Bart, esa noche, para proteger a Stampy, lo libera, con la idea de huir con él. Sin embargo, el elefante comienza a alejarse rápidamente, sin darle al niño la oportunidad de acompañarlo. Después de esto, Stampy se pierde y Bart sale a buscarlo.



La familia, preocupada por Bart, lo encuentra pronto, en un lugar que estaba repleto de ciénagas. Homer, sin darse cuenta, comienza a hundirse en una de ellas. Stampy, que estaba en ese lugar, con su trompa, logra rescatarlo, lo que hace que Homer cambie de opinión sobre entregarlo al traficante de marfil. Finalmente, Stampy va a vivir al refugio de animales.