Al ver que Krusty despide a su ayudante por no encontrar el pan danés (y ver que fue el causante de su despido), Bart roba el pan danés de Kent Brockman y se lo da a Krusty. El payaso no logra recordar el nombre del niño, aunque éste anteriormente lo había salvado de Sideshow Bob, había revivido su carrera y lo había reencontrado con su padre. Sin embargo, Krusty lo recluta como su asistente.



Aunque al principio Bart se siente halagado por trabajar para su ídolo, el trabajo resulta ser muy esclavo, y pronto se cansa. Un día, Krusty lo llama de apuro para que diga una frase en un sketch. Cuando Bart entra en escena, por accidente tira abajo todo el decorado, y al verse ante el público, exclama: "Yo no he sido".



Krusty se decide a echarlo del lugar, pero al salir por la puerta de actores ve una jauría de periodistas esperando a Bart (luego de ignorar las risas generalizadas del público), y se da cuenta de que el niño es una estrella en potencia. Oliendo el negocio, se declara su representante.



Krusty explota al máximo la imagen de Bart. Pronto Bart es famoso en todo el país, y salen a la venta sus productos, tal como camisetas, tazas, e incluso un disco (con él repitiendo su frase, escuchando de fondo "Can't Touch This" de MC Hammer). Bart se empieza a aburrir de tener que decir su frase todo el tiempo para alegrar a la gente (y también es incentivado por Lisa, quien le dice que una persona es más que una frase). Por esta razón, decide estudiar para ir al programa de entrevistas de Conan O'Brien, Late Night, pero al querer hacer un comentario sobre la tala de selvas, Conan simplemente le dice que diga su frase.



Después de un tiempo, simplemente, Bart pasa de moda. Sin más que explotar de él, Krusty lo despide, como ya lo había intentado antes.



De vuelta en su casa, pese a su caducidad como estrella, la familia se siente orgullosa de sus logros, mientras ven sus productos. Luego, Lisa le vuelve a recordar que una persona es más que una frase, pero el episodio finaliza con los principales personajes de la serie apareciendo en la casa de los Simpson y diciendo sus latiguillos (Ay Caramba, D'Oh, Ha-Ha, Excelente).