Marge se queda sola con Maggie, y, por el maltrato de Homer, muy enojada. Por eso, decide llamar al psicólogo Marvin Monroe, en su programa de radio, y preguntar qué hacer con su marido. Cuenta su historia, y el psicólogo le recomienda que abandone y golpee al desgraciado. Todo es escuchado por Homer y sus amigos, quienes se burlan de él, y se siente decepcionado y humillado.



Al llegar la noche, Homer no llega del trabajo, y Marge está enojada por su ausencia. Esto preocupa a Bart y a Lisa, pero aprovechan el tiempo para burlarse de Moe. Ya muy tarde, Homer llega con flores y bombones, unos boletos para ir a un restaurante donde bailarán mambo, y la estadía en un hotel. Marge recupera su humor y accede a ir, pero no sabe con quien dejar a los niños. Llaman a la agencia de niñeras, pero recién envían una cuando dicen apellidarse Sampson, ya que Simpson no piensan cuidar.



Llega a casa la niñera, la señora Botz, y tiene una sencilla tarea: dormir a Maggie, y dejar a Bart y Lisa viendo una película de los duendecillos hasta que tengan sueño. Bart enfadado, termina sacando la película y se ponen a ver Los criminales más buscados de América, donde sale La niñera ladrona, cuyo nombre es Lucille Botzukowsky, y es la señora Botz. Entonces deciden salir a atraparla... pero es imposible, y la niñera los ata, y amordaza a Bart ya que no se calla. Maggie escapa de su cuna, y rescata a Bart y Lisa a cambio de que le dejen ver la película. Atrapan a la niñera, y van a un teléfono público a entregarla, ya que había cortado el teléfono.