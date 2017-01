En 1974, cuando Marge y Homer están en el último año de la secundaria. Mientras Homer es un alumno problemático y revoltoso, Marge es una buena estudiante y muy responsable. Sin embargo, un día, en una protesta feminista, Marge organiza una quema pública de sostenes. Esto hace que la lleven castigada a un aula de detención, en donde estaban Homer y Barney, ya que habían fumado en el baño de los varones. Homer queda instantáneamente impresionado por la belleza de Marge, impidiendo a Barney que le pida salir.



Para ver más a Marge, Homer se une al club de debates políticos, del que Marge formaba parte. Sin embargo, Marge está más interesada en Artie Ziff, un buen estudiante, que había conseguido triunfar en los negocios. Como Homer ve que no está avanzando con Marge, prepara un plan B: le pide a Marge que sea su tutora de francés para así poderle decir palabras tiernas. Cuando están terminando la "clase", Homer invita a Marge a ir al baile de graduación con él. Ella acepta, pero Homer le cuenta que en realidad él no era un estudiante de francés, y que todo lo que había hecho era un plan para acercarse a ella. Marge, furiosa, le dice que no quiere verlo nunca más, pero Homer, ignorándola, telefonea a Barney para decirle que tiene pareja para el baile.



Homer no se da cuenta de que Marge lo había rechazado, por lo que la noche del baile se presenta en su casa, buscándola. Marge le dice que no va a ir al baile con él, sino con Artie Ziff, por lo que Homer va al baile solo.