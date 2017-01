"Adiós, Maggie, adiós"

Afortunadamente, el tren también resulta estar alimentado por energía solar, y se detiene justo a tiempo. Luego de que los anteojos de sol de Homer se rompen, debido a que él estaba encima de Bart, y lo tiró. Marge le permite usar los suyos. Cuando la familia mira el eclipse, Marge decide verlo también, pero en forma directa, quedando ciega. Después de que van al hospital, el Dr. Hibbert les informa que los ojos de Marge debían estar vendados por dos semanas, y que no debía someterse a situaciones de estrés. Sin embargo, la casa se empieza a infestar de ratas, por lo que Homer, Maggie y Santa's Little Helper van a la tienda a comprar veneno. Homer, molesto con Maggie y el perro, deja a la bebé en las escaleras de un convento y corre a buscar a Santa's Little Helper, quien se encuentra en un lago. Luego de una serie de eventos, las monjas se llevan a Maggie y se niegan a devolvérsela a Homer.



Mientras que Homer y Bart tratan de engañar a Marge haciéndole creer que Maggie está en su casa, Lisa se disfraza de monja e ingresa en el convento. Allí, una monja le informa a Lisa de la existencia de una gema mística, la cual la llevaría hacia Maggie. La primera pista que le otorga a Lisa para hallar la gema es encontrar el "anillo más grande" de Springfield; al principio, asume que son anillos circulares, pero luego descubre que el anillo más grande de la ciudad está en el campanario de Sprinfield. Allí, se encuentra a Jeff Albertson y al director Skinner, quienes le cuentan la leyenda de la gema. Jeff le dice que la gema debería aparecer en la primera luna llena después de un eclipse solar, lo cual sería esa misma noche. Finalmente, los tres concluyen que el "anillo" más grande de la ciudad no es la torre, sino que está en el cartel de SpRINGfield(Ring = aro, en inglés).



En el cartel de Springfield, se encuentran con el Sr. Burns y con Smithers. Los cinco trabajan juntos para descubrir que Maggie es la gema, o la "niña preciosa" que está destinada a realizar múltiples acciones pacíficas en Springfield. Marge, sin embargo, se lleva a Maggie y se destapa los ojos, curándose al mirar a Maggie. En el final, Bart asume el papel del "niño precioso", pero en lugar de realizar múltiples actos pacíficos en Springfield, la convierte en el infierno.