En la reunión de Republicanos de Springfield, Bob anuncia su candidatura para alcalde de la ciudad. Seguros de que no desean un convicto como gobernador, Bart y Lisa realizan campaña a favor de Quimby. Para convencer a los ancianos de sus votos, Quimby les promete fabricar una vía ferroviaria llamada "Matlock". Desafortunadamente, en un debate televisivo llevado a cabo por Larry King, el mal estado de Quimby, que estaba enfermo, lo hace perder su imagen. Los resultados de las elecciones en Springfield son de 99% de votos para Bob y sólo 1% para Quimby, con 1% de margen de error.



Unos días después, los Simpson se despiertan al oír ruidos y el alcalde Bob les anuncia que su casa obstruía la construcción de la vía ferroviaria Matlock, por lo cual debía ser destruida, en un máximo de 72 horas. Bart y Lisa, para no perder su casa, comienzan una investigación contra Bob, ya que sospechan que había arreglado las elecciones. Lisa ve todos los nombres de los habitantes de Springfield y por quién habían votado, pero no es de mucha ayuda. Sin embargo, mientras Lisa relee los resultados, alguien le deja un mensaje. Bart y Lisa van a un estacionamiento, en donde encuentran al informante anónimo, quien resulta ser Waylon Smithers. Él, luego, les da sólo un nombre: los niños descubren que esa persona había muerto hacía siglos, como mucha otra gente que había "votado" por Bob. Incluso las mascotas muertas estaban en la lista de votantes.



Cuando todo sale a la luz, en el juicio, Bart y Lisa se las arreglan para hacer confesar a Bob su crimen. Luego de esto, el maleante es llevado a una cárcel de seguridad mínima, los Simpson recuperan su casa, Quimby vuelve a ser alcalde y Bart, que por orden de Bob había sido enviado al jardín de niños, vuelve a cuarto curso.