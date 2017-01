"La verdadera localización de Springfield está en cualquier estado, excepto el tuyo"

"Cuando era pequeño, había una serie de televisión llamada 'Father Knows Best' que tenía lugar en Springfield", afirmaba el creador de 'Los Simpson', Matt Groening. "Estaba emocionado porque me imaginé que era la ciudad más próxima a Portland, donde crecí".



Tiempo después, se dio cuenta de que era un nombre ficticio. "Me di cuenta de que Springfield era uno de los nombres más comunes de ciudad en Estados Unidos. Antes del éxito de la serie, pensé que sería genial que todo el mundo pensara que era su Springfield. Y lo hacen".