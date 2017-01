'Los Simpson' rinden homenaje a la película española 'Chico y Rita'

Los Simpson han rendido un particular homenaje a la película de Fernando Trueba y Javier Mariscal 'Chico y Rita' en uno de sus capítulos. En dicho episodio, titulado 'Gone Abie Gone', se puede ver al padre de Homer Simpson, Abe, actuar en un nightclub donde conoce a otra cantante llamada Rita Lafleur. Abe se casa con otra mujer, pero se reencontrarán años más tarde.

La película 'Chico y Rita' de Fernando Trueba y Javier Mariscal recibió el galardón a la mejor película de animación en la gala de los Premios Europeos del Cine y ha tenido una notable acogida en EEUU.