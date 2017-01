¡Paséate por las ciudades de la serie!

Springfield



Es el centro de la serie y hogar de la familia Simpson. Está ubicada cerca de Shelbyville . Fundada en 1796 por Jebediah Springfield, Springfield es una pequeña ciudad con una planta nuclear, varias escuelas, una gran variedad de vecinos ricos y pobres, la taberna de Moe, el Bowl-A-Rama y el Kwik-E-Mart. Es también la sede de los cuarteles mundiales de la azucarera Motherloving.



Shelbyville



Es la ciudad vecina y rival de Springfield. Fue fundada en 1796 por Shelbyville Manhattan, quién abogó al derecho de casarse con sus primas, causando un desacuerdo con Jebediah Springfield, por lo que ambos tomaron caminos diferentes. La intensa rivalidad entre ambas ciudades continúa hasta estos días, especialmente en el capítulo de la sexta temporada "El limonero de Troya", en el cual los residentes de Shelbyville roban un preciado limonero desde Springfield. También en el capítulo '¿Quién disparó al Sr. Burns?' cuando los habitantes de Springfield destruyen la máquina de Burns, esta cae por las faldas del cerro, destruyendo un poblado. Luego, alguien pregunta ¿Qué pueblo destruímos?, a lo que Skinner responde Shelbyville, y todo el mundo empieza a festejar. En varios episodios, particularmente en El limonero de Troya, se sugiere que Shelbyville es un universo paralelo a Springfield.



Ciudad Capital



Es una ciudad distinta a Springfield Fundada en 1796 y no muy distante. Es una ciudad más avanzada que Shelbyville y Springfield. Tiene enormes rascacielos y muchas veces ha aparecido en la serie. Es un centro financiero donde se realizan la mayoría de eventos deportivos; su apodo es "La manzana ventosa", en clara alusión a Nueva York (La gran manzana). Entre sus principales industrias están la sede de la cervecería Duff, el puente colgante, el estadio, el anfiteatro y la intersección de las calles 4th y D. El [[LINK:INTERNO|||20090720-NEW-00013-false|||director Skinner]] es de Ciudad Capital.



Pequeña Pwagmattasquarmsettport



Es un pueblo ubicado en la costa, cerca de Springfield. Solo tuvo una aparición en el episodio 'Verano de un metro y medio' de la temporada 7. Aquí la familia Simpson acude para unas pequeñas vacaciones de verano. El lugar esta compuesto por varias playas, un puerto con negocios y una biblioteca. A la cual Lisa evito entrar para no parecer una nerd. También se menciono la existencia de un cuartel de policia.



Bronson, Missouri.



Todos los habitantes hablan y visten como Charles Bronson. La familia Simpson visitó este lugar de camino a Branson (Missouri) en el episodio 'El viejo y la llave'.



Humbleton, Pennsylvania.



Es una ciudad ficticia que aparece en el capítulo de la temporada 16 'Hogar sin Homer'. Es conocida como El hogar de las estatuillas humildes, las cuales colecciona Ned Flanders. Es también el lugar donde se mudan Flanders y sus hijos, luego de un bochornoso incidente en el que se vio involucrado con dos estudiantes universitarias que se hospedaban en la casa de Ned, las cuales subían vídeos pornográficos desde una habitación. Los residentes de Humbleton son similares a las figuras. Ellos le piden a Flanders que se afeite el bigote, como todos los habitantes. Luego, Homer encuentra a Ned y le pide que vuelva a Springfield, a lo cual acepta y toda su familia deja Humbleton y vuelve a Springfield.



Brockway y Ogdenville



Dos pueblos mencionados por Lyle Lanley como lugares donde vendió monorraíles (episodio 'Marge contra el monorraíl'), aunque Ogdenville ha sido mencionado en otros episodios. Ogden es el nombre de un poblado real ubicado en el estado de Utah. Aunque el nombre Ogdenville fue tomado del pueblo antes mencionado, Lanley muestra su ubicación en el mapa, y lo ubica en Arizona. También existen dos Brockways; uno en Wisconsin y otro en Pennsylvania, pero la ubicación del Brockway del episodio es en el sureste de EE.UU., esto quiere decir que, podría estar en Carolina del Sur o Georgia.



En el episodio 'Escenas de la lucha de clases en Springfield', cuando la familia va al centro comercial de Ogdenville se ve que para llegar allí se tienen que andar varios cientos de kilómetros pasando cerca de áridos desiertos. Esto se contradice en el episodio de la temporada veinte 'Nos vamos a Homerica', en el cual Odgenville es un pueblo vecino a Springfield con una población mayoritaria de inmigrantes noruegos, los cuales subsistían importando cebada a ciudades cercanas.



Barnacle Bay



Es una isla localizada en Nueva Inglaterra que apareció en el episodio de la decimoctava temporada 'Esposa acuática'. Luego de ver un antiguo vídeo de un viaje familiar a la isla, Marge empieza a sentir nostalgia, y como resultado Homer la lleva allí. Sin embargo, cuando llegan allí se dan cuenta que en la actualidad se convirtió en un asqueroso vertedero. Las principales industrias que hay en Barnacle Bay son el turismo y la pesca de peces "Yum Yum", pero luego de una dura conferencia que realizó Lisa sobre los peligros del exceso de pesca, los habitantes de la isla cambiaron este tipo de actividades y empezaron a explotar la madera.





North Havenbrook



North Haverbrook es una ciudad ficticia ubicada a poca distancia de la ciudad de Springfield. Tras pasar unos años en el abandono tras el timo de la instalación en ella de un monorraíl, en la actualidad se ha recuperado. En la serie solo ha aparecido en dos capítulos: "Marge contra el monorraíl" y "Pequeña gran niña".



La ciudad decidió contratar a Lyle Lanley la construcción de un monorraíl tras proponerselo este. Sin embargo se trataba de un tímo. En realidad el dinero dedicado a su construcción sería robado por el propio Lanley y luego se daría a la fuga. Recortaría presupuestos, compró frenos pochos y no invitó a la gente adecuada para el viaje inaugural. El resultado fue un grave accidente que provocó el abandono masivo del pueblo.