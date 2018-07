Una Navidad 'Simpsonmaníaca'

EN ANTENA 3



DÍA 24 DE DICIEMBRE (21:15)

Nochebuena especial con Los Simpson y sesión de cuatro capítulos de la serie. Dos de la temporada 22, uno de la 15 y otro de la 17. Para pasar una noche muy especial...

TEMPORADA 22



Capítulo 472: La pelea antes de Navidad



La Navidad llega a Springfield, pero mientras Marge rebosa espíritu navideño, el resto de la familia pasa del tema. Decepcionada por ser la única radiante de alegría festiva, Marge envía una carta a Martha Claus (interpretada por Martha Stewart) para que le ayude a salvar las navidades de la familia. Martha acude al rescate y transforma la casa en el chalet del Polo Norte con el que Marge siempre soñó, pero cuando se da cuenta de que el resto de su familia está ausente de la casa perfectamente adornada, se da cuenta de que son Homer y los niños quienes hacen especial la festividad. Mientras, los Simpson se preparan para hacer una escapadita a Hawaii y pasar unas navidades tropicales, pero los inesperados visitantes Burns y la nueva amiga de Moe, Katy Perry (interpretándose a sí misma en una secuencia especial en acción real), retrasan su viaje. El episodio tendrá otras dos historias navideñas.



Capítulo 473: El topo gordo



Homer pasa la noche de Año Nuevo en la Penitenciaría de Springfield tras ser pillado sobornando a un funcionario. Un detective del FBI (interpretado por Jon Hamm) le ofrece rebajar su condena a cambio de que se infiltre en la banda de Fat Tony (interpretado por Joe Mantegna) para investigarle. Cuando Homer forja un vínculo especial con Fat Tony y su familia, se debate entre su obligación con el gobierno y su lealtad hacia su nueva familia. Tras un giro inesperado de los acontecimientos, Fit Tony (interpretado por Joe Mantegna), el primo de Fat Tony, busca ajustarle las cuentas a Homer, pero acaba enseñándole una importante lección.



TEMPORADA 15



Capítulo 320: Ya llegó la decimoquinta temporada



Homer ve en la tele una versión de "Cuento De Navidad", de Charles Dickens, y se identifica con el egoista personaje principal. Entonces, decide ser tan amable como pueda y entra en rivalidad con Ned Flanders, a quien intenta vencer con un consejo de Lisa que malinterpreta.



TEMPORADA 17

Capítulo 365: Cuentos de Navidad de Los Simpson



Episodio navideño dividido en tres historias:



El reverendo Lovejoy tiene problemas con su tren y no puede ir a la iglesia. Homer le sustituye, contando su particular versión del nacimiento de Cristo, con él mismo como José, Marge como María y Burns como el Rey Herodes.



Durante la 2ª Guerra Mundial, el avión del abuelo y Burns es derribado y ellos quedan atrapados en una isla. Allí, Burns derriba a disparos el trineo de Santa Claus.



Al ritmo de El Cascanueces, vemos como los springfieldianos se preparan para recibir la Navidad a su manera, incluyendo a Moe intentando suicidarse y a Homer buscando desesperadamente un regalo para Marge.



EN NEOX

DÍA 23, LA PELI (22:30)

Los Simpson, la película

Homer debe salvar al mundo de una catástrofe que él mismo ha provocado. Todo comienza con Homer, su nueva mascota, un cerdo, y un silo lleno de excrementos que tiene una fuga, una combinación que desencadena un desastre distinto a todo lo que Springfield haya experimentado jamás. Mientras Marge está indignada por la monumental metedura de pata de Homer, una turba vengativa cae sobre el hogar de los Simpson. La familia se escapa por los pelos pero no tarda en quedar dividida por el conflicto, además de separada físicamente. A la ciudadanía de Springfield le sobran motivos para pedir la cabeza de Simpson. La calamidad provocada por Homer ha llamado la atención del presidente de los EE.UU. Arnold Schwarzenegger y del jefe de la Agencia de Protección Medioambiental, Russ Cargill. Mientras el destino de Springfield y el del mundo permanecen indecisos, Homer emprende una odisea personal de redención, buscando el perdón de Marge, la reunión de su dividida familia y la salvación de la ciudad donde vive.



DÍA 25, NOCHE ESPECIAL DE NAVIDAD (21:00)



Noche especial de Navidad con seis capítulos de Los Simpson



Capítulo 409: Eterno estupor de una mente Simpson



Homer se despierta una mañana en el jardín cubierto de nieve. Sin poder recordar lo que sucedió la noche anterior y con una tremenda resaca, Homer entra en casa y descubre que toda su familia ha desaparecido. Completamente confuso, Homer va al bar de Moe, donde Moe revela que, la noche anterior, Homer bebió un "Cóctel Olvídame", una bebida tan potente que borra de un plumazo la memoria de las últimas 24 horas. Cuando Wiggum informa a Homer de un disturbio doméstico que tuvo lugar en casa de los Simpson la noche anterior, Homer comienza a temer que podría haber hecho algo horrible. Intentando exprimir su nublada memoria para desentrañar el misterio, Homer pide ayuda al profesor Frink, quien le conecta a una máquina que le permite explorar sus recuerdos e interactuar con su familia en su memoria para unir las pistas que le lleven a recordar lo sucedido aquella noche.



Capítulo 387: Kill Gil, volúmenes 1 y 2



Se desata una gran pelea durante un espectáculo de patinaje sobre hielo y, para escapar del caos, Marge se lleva a la familia de compras navideñas. Gil, que trabaja disfrazado de Papá Noel, le da a Lisa una muñeca Stacy Malibu que estaba agotada y que él no sabía que pertenecía a la hija de su jefe. Cuando Gil pierde su trabajo, los Simpson le invitan a la cena de Nochebuena, lo que resulta ser un gran error, ya que Gil decide quedarse a vivir y gorronear en casa de los Simpson sin haber sido invitado. Como se siente culpable, Marge permite continuamente que Gil prolongue su estancia, pero cuando se le acaba la paciencia, se ve forzada a superar su miedo y decir, de una vez por todas, "no".



Capítulo 256: Skinner y su concepto de un día de nieve



Se produce una fuerte nevada en Springfield, pero sin embargo, Skinner se empeña en abrir el colegio ese día. Después de la clase se encuentran con que el colegio está medio sepultado bajo la nieve. Atrapado allí dentro, Skinner se encuentra con grandes problemas ante el motín de los niños. Mientras, Homer y Ned Flanders intentan rescatarles.



Capítulo 427: Mipods y cartuchos de dinamita



La familia Simpson va al Centro Comercial de Springfield, donde Lisa consigue su propio Mipod, cuyos gastos adicionales será incapaz de controlar, y donde Bart interrumpe un anuncio de Steve Mobbs, provocando un alboroto en la tienda. En su huida del castigo de los empleados de la tienda, Bart se hace amigo de un niño musulmán llamado Bashir. Homer sospecha de la familia del nuevo amigo de Bart e invita a Bashir, a su madre (interpretada por Shohreh Aghdashloo) y a su padre a cenar para poder investigar sus supuestos sentimientos anti-americanos. Tras ofender a Bashir y a su familia en la cena, Homer va a su casa a pedir disculpas, pero no desaprovecha la oportunidad de fisgonear por la casa, descubriendo lo que él cree que es un plan terrorista para hacer estallar el Centro Comercial de Springfield. Los minutos están contados cuando Homer intenta alertar a los residentes de Springfield sobre el inminente desastre.



Capítulo 188: El milagro de Evergreen Terrace



Es el día de Navidad y Bart se despierta pronto para abrir antes que nadie sus regalos. Desgraciadamente, a Bart se le quema el árbol con los regalos y esconde los restos. Cuando el resto de la familia despierta, Bart dice que les han robado los regalos y el árbol. Todo Springfield hace una colecta para que los Simpson se compren nuevos regalos, una buena obra de la que se arrepentirán más tarde.



Capítulo 235: El timo de los Reyes Magos



Depués de un timo llevado a cabo por los mafiosos, la escuela elemental de Springfield se queda sin fondos y cierra. Las Industrias Primera Infancia adquieren el colegio y lo reabren con una clara intención: averiguar los gustos de los niños en cuanto a jugetes para lanzar un producto exitoso en las próximas Navidades.





DÍA 1, NOCHE ESPECIAL DE AÑO NUEVO (21:00)

Noche especial de Año Nuevo con cuatro capítulos de la temporada 21 de Los Simpson



Capítulo 442: El Súper Homer



El dependiente de la tienda de cómics contrata a Homer como protagonista de “Normal-Man”, una película basada en un nuevo superhéroe de cómic que posee la habilidad de adquirir los poderes de los superhéroes que aparezcan en cualquier cómic que toque. Para poner a Homer en superheroica forma, el estudio contrata al famoso entrenador Lyle McCarthy (Interpretado por Seth Rogen), pero Homer tiene problemas para mantener su nuevo y saludable régimen.



Capítulo 443: Bart, cero en conducta



Cuando la Srta. Krabappel confisca los teléfonos móviles de sus alumnos, la clase, organizada por Bart, decide ayudarle a "animarse" añadiendo alcohol a su café. Tras la evidente borrachera, el Director Skinner despide a la Srta. Krabappel y le sustituye por un nuevo y enrollado profesor, Zachary Vaughn, que impresiona a Bart con su moderna actitud y su dominio de los mensajes de texto, los blogs, Twitter y Facebook. Dividido por su intención de no provocar el despido del Sr. Vaughn y por el sentimiento de culpa que le abruma, Bart se dirige hacia el despacho del Director Skinner para contarle la verdad y devolver su trabajo a la Srta. Krabappel.



Capítulo 413: Infilbartado



Cuando Donny, un nuevo niño del colegio con aspecto de duro, se alía con Bart para ayudarle con sus gamberradas, Bart cree haber encontrado a su compañero criminal definitivo. Sin embargo, cuando las gamberradas aparentemente a prueba de fallos de Bart comienzan a fracasar, el jardinero Willie advierte a Bart de que puede haber un soplón en su grupo de amigos. Con el director Skinner trabajando en el caso y la posibilidad de la expulsión en el horizonte, Bart debe averiguar en quién puede confiar y de quién debe deshacerse antes de que sea demasiado tarde. Mientras, Marge estropea el coche en un accidente y Homer recibe del seguro un lujoso coche de sustitución al que pronto coge mucho apego.



Capítulo 414: Ñoño-crimen perfecto



Marge contrata a un nutricionista que pone una estricta dieta a Homer, quien decide seguir comiendo alguno de sus alimentos prohibidos a escondidas. Marge sospecha del aumento de peso de Homer y llama a los productores de “The Sneakers”, un programa que se encarga de poner en evidencia a los mentirosos. Mientras, Bart y Lisa pasean en bici por el Parque Nacional de Springfield, donde se encuentran a Martin Prince y deciden gastarle una broma. Bart y Lisa se ven aplastados por el peso de la mala conciencia cuando su broma sale horriblemente mal y les hace pensar que son los responsables de la accidental muerte de Martin Prince.