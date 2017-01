Matt Groening ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Coincidiendo con la semana en que se emite su episodio número 500 en la televisión de Estados Unidos, Groening ha sido premiado por haber creado una de las series más famosas de la historia. Además de estar rodeado por Homer y Bart Simpson, al creador de la familia amarilla también le acompañaron Hank Azaria, Yeardley Smith y Nancy Cartwright, actores que ponen voz a los personajes en su versión estadounidense.



"Quiero agradecer especialmente a Nancy Cartwright -mujer que pone voz a Bart- que se enfrentó al reto de interpretar a un niño problemático de diez años en 1987", dijo Groening. "Aquí reside uno de los secretos del show: siempre que tenemos un problema o nos enfrentamos a un silencio surge la voz de Bart Simpson diciendo: Cowabunga" recogió The New York Times.



Aunque ésta suponga la primera estrella para Groening por haber creado Los Simpson, no es la primera que el show tiene en el famoso Paseo de Los Angeles. Los habitantes de Springlfield ya tenían su propia estrella desde el año 2005.



El primer capítulo de la mítica serie se estrenó en Estados Unidos en diciembre de 1989, aunque los personajes -llamados igual que varios familiares de Groening- habían aparecido ya en el Show de Tracey Ullman en 1987.