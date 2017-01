Homer le vuelve a pedir matrimonio a Marge

Este episodio ha logrado este año el premio WGA (Gremio de Guionistas de America) al "Mejor guión de producción de animación". La audiencia respalda los nuevos capítulos de LOS SIMPSON, con más de 2 millones de espectadores de media.

Este es el 14º episodio que estrena Antena 3 de la 20ª temporada de la ficción creada por Matt Groening, tras el respaldo que han tenido los episodios anteriores, con una media de más de 2 millones de espectadores.



Sinopsis de “Una boda abonada para el desastre”



Cuando Marge y Homer descubren que su matrimonio no es válido porque la licencia para casar del reverendo Lovejoy no tenía validez por aquel entonces, Homer le vuelve a pedir a Marge que se case con él. Pero cuando llega el día de la boda, el cabeza de la familia Simpson desaparece y sus hijos deciden buscarle. Al final siguen una serie de pistas que les llevan hasta el Actor Secundario Bob.



Mientras, Homer se encuentra encadenado a una tubería en una habitación a oscuras. Cuando una misteriosa voz le dice que la llave para abrir el candado está dentro de una piruleta, Homer se la come desesperadamente y descubre que estaba hecha de salsa super-picante, por lo que vive un tormento mientras Bart y Lisa corren para salvarle.