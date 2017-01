La Escuela Primaria de Springfield

La escuela se caracteriza por la mala calidad de enseñanza de los profesores, los cuales, por lo general, asisten desanimados a clase y no se preocupan si los alumnos están aprendiendo. Si se portan mal, lo más que hacen es enviarlos junto al Director Skinner para que éste les ponga algún castigo. En el episodio: Lisa Gets an "A", el Superintendente Chalmers menciona que la escuela era la más vieja de Missouri y que por eso la habían desarmado ladrillo a ladrillo y trasladado a Springfield. Durante ese mismo episodio se ve como la escuela tiene varias ventanas rotas, no tiene salón de computadoras y en el patio casi no hay juegos y los pocos que hay son peligrosos. Uno de los principales problemas de la escuela de Springfield es que no recibe subsidios debido a las bajas calificaciones de los alumnos.



Seymour Skinner, el director de la escuela, es el estereotipo de estudioso. Normalmente, lucha contra la falta de disciplina de los alumnos, y su némesis es Bart Simpson ya que es con el que más ha tenido que lidiar. En varias oportunidades ha intentado mejorar la imagen de la escuela utilizando las buenas calificaciones o buena memoria de Lisa Simpson.



El Superintendente Gary Chalmers es el que supervisa la escuela de Springfield haciendo cuantiosas inspecciones a lo largo del curso. Es quien le pone calificación a la escuela para ver si recibiría subsidios o no. Siempre que ocurre algo imprevisto en la escuela grita "Skkiiinner". Es muy intolerante y exigente con el director Skinner, produciéndole mucha ansiedad y nerviosismo, incluso en algunos capítulos como Grade School Confidential lo despide, pero al final del episodio es restituido a su cargo. En el episodio Future-Drama se encuentra en estado vegetal postrado en una máquina debido a una droga llamada "stim" y la única palabra que repite es "Skinner".



Además nombró a Ned Flanders como director de la escuela, pero debido a que fomentaba la religión fue expulsado. Y también promovió al director Holloway a asistente adjunto. Pero el asistente real que perdura a través de la serie es Leopold, de apariencia militar.



PROFESORES MÁS DESTACADOS DE LA ESCUELA



Edna Krabappel, profesora en la Escuela Primaria de Springfield de los alumnos Bart Simpson, Milhouse Van Houten, Martin Prince, Nelson Muntz, entre otros. Es un personaje bastante histérico. Su relación con los alumnos es algo contradictoria: por momentos parece una profesora dedicada e interesada por el futuro de sus alumnos. Aparece también como una profesora bastante estricta con Bart Simpson, siempre lo deja después de clase completando enormes pizarrones con frases (gag de la pizarra en la apertura de cada episodio). Siempre dice "¡JA!" cuando toma una decisión que no agrada a sus alumnos.



Elizabeth Hoover es la profesora de segundo grado de Lisa Simpson y Ralph Wiggum, entre otros.Tiene una actitud muy tranquila, no suele enojarse por nada y al igual que Edna Krabappel, tiene desgano para enseñar. Durante una protesta escolar le robaron su libro guía de clase y no supo qué temas enseñar.



Krupt es otro profesor de gimnasia, el cual apareció en My Fair Laddy. Está obsesionado con un juego que consiste en lanzar balones con fuerza a otras personas, en este caso alumnos, aunque también lo hace con bollos de pan en un restaurante. Reemplazó a Brunella Pommelhorst mientras ella se hacía una operación de cambio de sexo.



Dewey Largo es el profesor de música de Lisa Simpson, Milhouse Van Houten, Sherry y Terry, entre otros. Se lo ha calificado como poco creativo, ya que criticó la creatividad musical de Lisa con el Sax. Aparece muy esporádicamente en la serie. En Homer's Paternity Coot cuando descubren un cartero congelado, una de las cartas que aparecen dice que lo habían aceptado en The Juilliard School pero como la carta nunca llegó terminó trabajando en la escuela de Springfield.



Dr. J. Loren Pryor es el psiquiatra de la escuela. Fue engañado por Bart Simpson en Bart the Genius poniendo su nombre en un examen que pertenecía a Martin Prince. Entonces el Dr. Pryor recomendó, luego de un examen psicológico, que Bart fuera a una escuela para superdotados.



EMPLEADOS DE LA ESCUELA



Willie es escocés y es el jardinero encargado de mantener la limpieza en la Escuela Primaria de Springfield. Es un hombre hosco y bruto, calvo en la coronilla, con una gran ceja, barba y bigotes pelirrojos. Prefiere luchar contra un lobo salvaje de Alaska a sentarse a tomar un té. Practica lucha y es por eso que tiene un cuerpo musculoso, aunque no lo aparenta.



Otto es el conductor del autobús que lleva a los niños a la escuela. Se caracteriza por escuchar heavy metal, y tiene unos auriculares permanentemente puestos. Lleva una vida al estilo Hippie. Se caracteriza por ser de la cultura metal. Siempre va vestido con una camiseta rosa, short azul, gorra rosa, con audífonos y auriculares. Según él mismo dijo, lo único que aprendió en la escuela fue tocar la guitarra.



Doris es la cocinera de la escuela y además la "doctora" que da los primeros auxilios en la enfermería, ya que de esta forma recibe dos cheques. Doris es un poco haragana, fuma y no es muy entusiasta por su trabajo. También se caracteriza por servir comidas insípidas, algo extrañas y con la fecha de caducidad vencida (testículos, corazones, frijoles, etc.).



ALUMNOS MÁS CONOCIDOS DE LA ESCUELA



Bart es el típico hiperactivo que no presta atención en clase ya que se siente aburrido. Suele hacerle bromas en clase a su profesora, Edna Krabappel. Pasa mucho tiempo en la oficina del Director Skinner debido a su comportamiento. Fue expulsado en dos ocasiones, pero siempre regresó.



Lisa es estudiosa e inteligente como nadie en su familia, se destaca en la escuela por prestar siempre atención. En un anuario fue llamada "la mascota del profesor". Cuando tuvo la competencia de otra niña se deprimió bastante. Siempre es muy alegre y optimista, por ello es digna de la confianza del Director Skinner.



Milhouse Van Houten es el compañero y mejor amigo de Bart, lo sigue en todas sus travesuras. Fue catalogado como el "hazmereír" de la escuela. Si bien su apariencia es la de un Nerd él mismo dijo que no lo es porque los Nerds son inteligentes.



Nelson Muntz es compañero de Bart, se caracteriza por ser el "Matón" o "Golpeador" de su clase y de la escuela. De acuerdo a los distintos episodios aparece a veces como amigo de Bart y otras veces como su peor enemigo.



Martin Prince es el consentido del profesor, académicamente brillante, con el entusiasmo típico del superdotado por la ciencia ficción, juegos de rol, un no muy buen sentido de la moda. En otras palabras, es básicamente el nerd de la clase y un objetivo perfecto para los abusadores en la Escuela Primaria de Springfield.



Ralph Wiggum es el hijo del jefe de policía Clancy Wiggum y compañero de clase de Lisa Simpson. Es bien conocido por su comportamiento errático, rozando incluso con la estupidez y la locura. Representa el estereotipo del escolar lerdo. Se caracteriza por tener frases hilarantes incluso algo tontas y sin sentido, probablemente a que su padre es bastante paternalista y le consiente todo.



Sherry y Terry son dos hermanas que generalmente molestan a Lisa. Es muy difícil distinguirlas, se sabe que Bart gusta de una de ellas, pero no se especifica cual. Generalmente hablan al mismo tiempo. Su padre trabaja en la planta de energía nuclear de Springfield, junto con Homer.



Jimbo Jones es uno de los peores chicos de la escuela primaria de Springfield. Amigo de Nelson Muntz, hacen vandalismo juntos. Se hace ver como una persona dura, pero llora viendo telenovelas con su madre y se acobarda cuando un adulto le planta cara. Tiene 14 años aproximadamente, y su nombre completo es Corky James Jones. Le gusta la música grunge.



Kearney Zzyzwicz es uno de los matones de la Escuela Primaria de Springfield junto a Jimbo Jones, Dolphin Starbeam y Nelson Muntz. Kearney es un chico rapado que viste una camiseta blanca gastada y muñequeras de cuero con tachuelas. Aunque aparenta tener la misma edad que Jimbo o Dolph tiene un hijo (del mismo aspecto) que también va a la escuela; afirma estar divorciado. Tiene carnet de conducir y se afeita la barba.



Dolph Starbeam es el tercero del grupo de Jimbo. Es el que menos habla de los tres. Se caracteriza por su corte de cabello disparejo, y profesa la religión Judía.



Janey Powell es una amiga de Lisa, juega mucho a las muñecas y es coleccionadora como Lisa.