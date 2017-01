Una calabaza gigante cobra vida

“Casa árbol del terror XIX”, un nuevo capítulo de la vigésima temporada de LOS SIMPSON, que traerá nuevas sorpresas y parodias, entre ellas, la película “It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown”, donde una enorme calabaza cobra vida y emprende una destructiva venganza contra los habitantes de Springfield.



Este es el quinto episodio que estrena Antena 3 de la 20ª temporada de la ficción creada por Matt Groening, tras el exitoso respaldo que han tenido los episodios anteriores, con una media de más de 2,2 millones de espectadores (2.220.000) y el 19,2% de share.



Sinopsis de “Casa árbol del terror XIX”

Los tres segmentos del episodio son:



How To Get Ahead in Dead-Vertising: Homer descubre que si un famoso ya ha muerto, se puede utilizar su imagen en anuncios sin pagar, así que decide hacer negocio matando famosos para luego hacer publicidad con ellos.



Untitled Robot Parody: Bart recibe como regalo de Navidad un Transformer que, junto con algunos de sus hermanos, pone a Springfield en peligro.



It's The Grand Pumpkin, Milhouse: En esta parodia de la película "It's the Great Pumpkin, Charlie Brown", la Gran Calabaza cobra vida y descubre que los humanos vacían, desfiguran y se comen a sus hermanas, por lo que comienza una destructiva venganza.