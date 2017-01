"Enviamos la cúpula para protegeros"

La cúpula pequeña estalla al poner las cuatro manos en contacto. El huevo pequeño que se encontraba en su interior parece tener una fuerza sobrenatural, algo que no llegan a entender. Joe, Norrie, Angie y Julia pretenden esconderse con el huevo pequeño hasta saber cuál es su cometido.

En medio del bosque sufren una aparición, una falsa madre de Norrie (Alice) aparece con un mensaje de la cúpula; "No enviamos la cúpula para castigaros sino para protegeros". Un mensaje que pone en alerta a los chicos ya que no entienden su significado. La falsa Alice les pide tiempo y protección del huevo si no quieren que la cúpula sea el fin para el pueblo.

¿Quién está detrás de La Cúpula?. Big Jim parece esconder algo más, ¿Es en realidad político como le dice Barbie?, ¿qué son las estrellas rosas?. ¿Qué es el huevo?, ¿lo encontrará alguien?. ¿De quién tienen que proteger el huevo?