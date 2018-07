La Catedral del Mar

MASÍA DE FELIP DE PONTS

Elionor, apoyada por Joan, acude a casa de Felip de Ponts para proponerle un pacto que no podrá rechazar. Quiere que secuestre y viole a Mar a pesar de ser su pupila. Él, que cometerá un grave delito ante los ojos de todos, no recibirá ningún tipo de castigo y se ganará el apoyo de Elionor y el Rey Pedro para saldar sus deudas. Felip de Ponts no tiene otra opción que seguir las órdenes de Elionor y destrozar la vida de Mar.