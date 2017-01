Tullidos, bastardos y cosas rotas. Cripples, Bastards and Broken Things

Tyrion Lannister llega a Invernalia. En su primer encuentro con los Stark deja a todos perplejos cuando le entrega al pequeño Bran un plano sobre un aparato que le permitirá cabalgar a pesar de su inmovilidad en las piernas. El muchacho se entusiasma y Tyrion con ironía se despide ante un sala repleta de miradas desconfiadas. Los Lannister no son bienvenidos en Invernalia y Tyrion va en busca de Lady Stark. En su camino hacia el norte, la encuentra y, de inmediato, Katie Stark ordena su arresto en la magnífica escena que cierra el episodio.



También hemos conocido un poco más a Theon Greyjoy que, aunque ha vivido secuestrado en Invernalia, sirve a sus captores, los Stark, que siempre lo han tratado como si fuese uno más de la familia. La secuencia en la que Theon y Tyrion se despiden cobra mucha más fuerza cuando llegas a la segunda temporada, en la que la trama de Greyjoy da un giro de 360 grados.



Jon Nieve demuestra una vez más que es tan buen luchador con la espada que noble de corazón. No le importa dar la cara por un nuevo compañero, Sam, ingenuo y que no sabe defenderse. A pesar de que se enfrenta a los Guardas de la Noche y también a sus superiores, lo recibe como un amigo y hace que el resto de ellos dejen de insultar al pobre Sam.



Sansa ve cada vez más lejano el Trono de Hierro junto a su prometido, el príncipe Joffrey. Desde que Ned Stark sacrificó al huargo, Joffrey se ha vuelto más sádico y con más animadversión hacia los Stark, incluida la propia Sansa.



Daenerys ya no cree que su hermano sea capaz de liderar un ejército, cree que su rabia acumulada le hace incompetente para conquistar el Trono de Hierro. Cada vez más convencida de su pertenencia a los Dotharki, ya es Khalessi y no dejará que su hermano humille a los que ella considera de su propia sangre. En la pelea de los dos hermanos queda claro que Viserys no volverá a subestimarla.



El cuarto capítulo de la temporada es, desde luego, muy completo. La tensión que se ha creado en torno al libro que llega a manos de Ned Stark explotará en los próximos capítulos hasta llegar a una escena que nadie puede imaginar. En 'Juego de Tronos' lo mejor no se guarda para los finales de temporada sino que en cada uno de los episodios encuentras una sorpresa que no esperas.



La mejor secuencia: La secuencia final en la que Tyrion se ve rodeado de espadas por orden de Katie Stark. Tyrion la vuelve a protagonizar, una vez más, los grandes momentos del episodio.



La mejor frase: Robb Stark: "¿Por qué quieres ayudarlo? (en referencia a Bran)". Tyrion Lannister: "Tengo debilidad por tullidos, bastardos y cosas rotas".