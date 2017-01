Robb Stark a Tyrion sobre su hermano Bran: "-¿Por qué quieres ayudarlo? -Tengo debilidad por tullidos, bastardos y cosas rotas"



Tyrion Lannister a Theon Greyjoy: "Tu lealtad hacia tus captores me conmueve"



Daenerys reprende a su hermano, al llegar a Dothrak: "-Un cenagal. Lodo, mierda y ramitas. Estos salvajes no dan para más. -Ellos son mi pueblo ahora. No deberías llamarlos salvajes"



Varys, sobre el Torneo de la Mano: "El reino prospera con tales eventos, mi señor. Dan a los grandes la ocasión de la gloria y a los plebeyos un respiro de sus vidas"



Gran Maestre Pycelle: "La mente de un moribundo es la de un demente"



Jon Arryn repetía antes de morir: "La semilla es fuerte"



Daenerys a su hermano Virseys: "Soy la Khaleesi de los Dothraki. Soy la esposa del gran Khal Drogo y llevo su hijo dentro de mí. La próxima vez que me levantes una mano será la última vez que tengas manos"



Jon Nieve se confiesa con Sam: "-¿Cómo me llamo? -Jon Nieve. -Y ¿por qué mi apellido es Nieve? -Porque eres un bastardo del Norte. -No conocí a mi madre y mi padre no quiere decirme su nombre. No sé si está viva o muerta. No sé si es una noble o la mujer de un pescador. O una puta"



La reina Cersei a Ned Stark: "-Os perdéis vuestro torneo. -Que lleve mi nombre no lo hace mío"