Cersei Lannister: "En Juego de Tronos, o ganas o mueres"

Jamie Lannister: "Pobre Ned Stark. Un hombre valiente, pésimo sentido común"



Tywin Lannister aparece por primera vez y no esconde sus cartas ante su hijo Jamie: "Pasas demasiado tiempo preocupado por lo que otra gente piense de ti"

"El león no se preocupa por las opiniones de una oveja"

"Tu madre está muerta. Dentro de poco yo estaré muerto. Y tú y tu hermano y tu hermana y todos tus hijos. Todos nosotros muertos; todos pudriéndonos en la tierra. es el nombre de la familia el que perdura. Es todo lo que perdura"



Tywin Lannister a su hijo Jaime: "Necesito que te conviertas en el hombre que siempre se esperó que fueras. No el año próximo. No mañana. Ahora"



Cersei Lannister descubre que Ned Stark lo sabe todo: "-Mi hermano vale mil veces lo que vale tu amigo. -¿Vuestro hermano o vuestro amante?"



Cersei Lannister no cede al chantaje de Ned Stark: "Jaime y yo somo más que hermano y hermana. Compartimos el mismo vientre. Vinimos a este mundo juntos. Somos el uno para el otro"



Ned Stark confirma sus sospechas: "Mi hijo os vio con él"



Cersei Lannister sentencia: "Cuando juegas al Juego de Tronos, o ganas o mueres. No hay término medio"



Osha: "hay cosas que duermen por el día y cazan de noche"



Robert Baratheon a Ned Stark: "Ahora gobernarás tú. Y lo odiarás aún mñás que yo, pero lo harás bien"



Khal Drogo: "El semental que monta el mundo no necesita sillas de hierro"



El Juramento de la Guardia de la Noche:

Escuchad mis palabras,sed testigos de mi juramento... La noche se avecina, ahora empieza mi guardia.No terminará hasta el día de mi muerte. No tomaré esposa, no poseeré tierras, no engendraré hijos. No llevaré corona, no alcanzaré la gloria. Viviré y moriré en mi puesto. Soy la espada en la oscuridad. Soy el vigilante del Muro. Soy el fuego que arde contra el frío,la luz que trae el amanecer,el cuerno que despierta a los durmientes, el escudo que defiende los reinos de los hombres. Entrego mi vida y mi honor a la Guardia de la Noche, durante esta noche y todas las que estén por venir.



Meñique a Ned Stark: "Te dije que no confiras en mí"