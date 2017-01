Los primeros minutos del episodio cuentan con una conversación entre la reina Cersei y su hijo Joffrey que no tiene desperdicio:

"Un rey tiene que tener cicatrices"

"Algún día tú te sentarás en el trono y la verdad será la que tú digas"

"El mundo será exactamente lo que tu quieras"

"Todo el que no sea nosotros es un enemigo"



Jaime Lannister: "El Rey caga y la Mano limpia"



La haya que cuida del joven Bran mientras éste se recupera le cuenta una historia sobre el miedo, al que el pequeño no teme:

"El miedo es para el invierno, cuando la nieve alcanza 40 varas de espesor.

El miedo es para larga noche, cuando el sol se oculta durante años y los

niños nacen y viven y mueren siempre en la oscuridad.

Ese es el tiempo del miedo, mi pequeño señor.

Cuando los caminantes blancos vagan por los bosques.

Hace miles de años hubo una noche que duró toda una generación.

Los reyes morían helados en sus castillos, como los pastores en sus chozas.

las mujeres asfixiaban a sus hijos para no verlos morir de hambre.

Y lloraban, y sentían las lágrimas helarse en sus mejillas.

¿Esa es la clase de historias que te gustan?

Durante aquella noche los caminantes blancos llegaron por primera vez.

Devastaron ciudades y reinos montados en sus caballos muertos, cazando con sus jaurías de pálidas arañas grandes como perros".



Varys: "El conocimiento es mi negocio"



Meñique: "Casa Stark, genio vivo, mente lenta"



Jaime Lannister a su hermana la reina Cersei:

"El niño no hablará. Y si habla lo mataré. A él, a Ned Stark, al rey y a toda esa morralla. Hasta que tú y yo seamos las únicas personas de este mundo".



Ned Stark a su hija Arya cuando la encuentra con su espada: "Si vas a tener una espada, mejor aprende a usarla"



Benjen a su sobrino Jon Nieve, en el Muro: "Aquí un hombre es lo que gana, cuando se lo gana"



Tyrion Lannister: "Nadie rechaza a un Lannister"

"Si vas a ser un lisiado (refiriéndose a Bran Stark), es mejor que seas un lisiado rico"