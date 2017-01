Si crees que lo habías visto todo en Juego de Tronos no te puedes perder cada el análisis de los capítulos de la serie que hace nuestro experto en series, Funes VO, el bloguero de Número de serie.

Si hay algo que no has entendido, que te has perdido o que quieres recordar, él dará una nueva perspectiva a las tramas de la serie.

¡No te lo pierdas! Mañana, después del estreno de Juego de Tronos podrás ver este análisis en la web.