¿Se rinde Viriato?

El fín de un líder

Por primera vez Marco no ha fallado, al menos del todo. El oficial ha conseguido dar caza a todo el consejo de Caura " los tenemos a todos, menos a Viriato" pero Galba no admite fallos y no duda en jugar con la vida del hijo de Césaro si este no le consigue a Viriato. El padre de Darío así se lo hace saber al líder de los rebeldes "Galba me ha ofrecido la vida de Darío a cambio de tu cabeza".

Viriato sabe que no tiene escapatoria y debe entregarse ¿Será el fin de un líder?