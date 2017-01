Lluís comenta que hacía mucho tiempo que no se enfrentaba a un personaje de estas características aunque reconoce que el guión le conquistó por completo; "Pero por encima de todo, lo que me atrajo fue la historia. Me leí los guiones y me parecieron geniales, te hacen estar metido en la trama continuamente"



El actor habla de sus compañeros de reparto,de cómo esta siendo el rodaje y de los secretos de esta serie que, asegura, será un éxito.

¿Quieres saber porqué cree que Hispania cautivará al público?

(06/10/10)

¿Cómo definiría a su personaje, Galba?



Galba es un pretor romano que pronto descubrimos que está donde está por estar casado con quien está casado, Claudia (Natalie Poza), la hija de un patricio romano. Eso ha hecho que su carrera vaya más deprisa, pero ella siempre le echa en cara que sólo era un soldado y que, gracias a su padre, es un pretor. Mi personaje lo lleva fatal...

Está destinado en Hispania con la misión de pacificar y ser el gobernador de esa futura provincia romana llegando a un acuerdo con sus habitantes. Pero como es una persona muy ambiciosa y con ansias de poder, si tiene que pasar por encima de todo el mundo, lo hace, no tiene ningún escrúpulo.

A los habitantes de Hispania les ofrece tierras a cambio de la pacificación, pero una vez que entregan las armas, Galba ordena a sus tropas que maten a todos. Eso nos muestra que tipo de ser humano es.

De esa matanza es de la que escapa Viriato...



Exactamente, en esa matanza Viriato pierde a su hija, pero consigue escapar junto con otros habitantes de esos pueblos y de ahí surge la rebeldía en contra del poder romano que representa mi personaje.

¿Qué fue lo que más le atrajo de su personaje y de la historia?



Galba es un personaje malvado, muy potente, que tiene su parte agradecida. Nada más empezar ya sabes por donde va, me apetecía mucho hacerlo. Hacía tiempo que no me enfrentaba a un personaje de estas características.

Pero por encima de todo, lo que me atrajo fue la historia. Me leí los guiones y me parecieron geniales, te hacen estar metido en la trama continuamente. La apuesta de Antena 3 y la productora respecto a esta serie ha sido increíble. Esto hizo que la decisión fuera muy fácil.

¿El reparto también le ayudó a decidirse?



Eso también, aparte de ser muy conocidos, el valor de cada uno de ellos, es un elenco potentísimo, todos son muy buenos. Yo coincido mucho con Natalie Poza y con Jesús Olmedo, que son dos claros representantes del mundo Roma, al los que se unen Roberto Enríquez, Juan José Ballesta, Ana de Armas, Manuela Vellés, Hovik Keuchkerian, etc... Los directores también... Lo mires por donde lo mires, es maravilloso. Ya llevamos unos cuantos meses metidos en la historia.

¿Cómo está siendo el rodaje de ‘Hispania’?



Está siendo un rodaje intenso porque es una serie ambiciosa que pide mucho de todo el mundo, no solo de los actores sino de todo el equipo técnico y departamentos, estamos echando el resto cada día. Sin esto las cosas nunca pueden salir bien, pero no solo con esto las cosas salen bien, dependen de muchos factores. Tenemos todos los ingredientes para que ‘Hispania’ sea un éxito.

¿Qué escena ha sido la que más le ha llamado la atención?



Recuerdo una secuencia en la que estaba entrenando con uno de mis soldados que me gustó mucho. Hemos dado clases de lucha con espadas, de montar a caballo...

¿Cómo se ve vestido de esa época?



No tenemos que olvidar que somos niños que jugamos, y aquí disfrazado de romano, encima de un caballo, con capas, con túnicas... todo eso ayuda porque son elementos de juego.

¿Es espectador de películas o serie de este tipo de temática histórica?

Soy seguidor de este tipo de cine y series, me gusta mucho verlas y, por ello, interpretarlas (risas).

¿Qué tiene ‘Hispania’ para cautivar al público?



Cuando me entregan un guión, me lo leo y siento que me atrapa porque tiene diferentes tramas y todas son apasionantes, hay situaciones límites, el pueblo oprimido, el opresor, las batallas... hay mucho ingredientes para el espectáculo. Hay mucho rigor, los guiones y la calidad, tanto a nivel de actores como de producción o dirección, van a tener enganchado al espectador.

