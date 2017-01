Ana de Armas, comenzó su carrera profesional en el 2005, con su participación en las películas "La rosa de Francia" y "Madrigal". El telefilme "El edén perdido" fue su último rodaje antes de embarcarse en la grabación de "El internado", que supone su primer trabajo en una serie televisiva.

Además, Ana de Armas ha participado en diferentes películas como Mentiras y gordas, junto a Yon González y Mario Casas.

Actualmente, interpreta a Nerea en Hispania, la Leyenda.

ENTREVISTA A ANA DE ARMAS



¿Cómo es Nerea, tu personaje en ‘Hispania’?

Es una chica hispana que, en el día de su boda, los romanos arrasan su aldea. Toda su familia muere y, aunque Paulo (Juanjo Ballesta) logra escapar, a ella la capturan y la llevan al campamento romano.

Su actitud es como la de una fiera, aunque está asustada, no para de intentar escapar. Su objetivo es reunirse con Paulo, que es la única persona conocida que le queda con vida.

Al principio, Nerea no puede soportar ser esclava y que la torturen, pero va cediendo porque piensa que si se porta mejor, se confiarán y podrá escapar.

¿Qué es lo que más te gusta de ella?

Su valentía y su fuerza para soportar todo lo que está sufriendo. Está saliendo adelante a pesar de su juventud, está aguantando en algunas cosas, en otras no. Es muy inteligente.

Cuando te llegó el primer guión ¿qué fue lo que más te llamó la atención?

Me gustó que fuera una serie histórica, me parece mucho mas difícil y divertido hacer una serie así. Me gusta mucho la época y el vestuario.

Hablando del vestuario ¿cómo llevas el cambio del uniforme de ‘El Internado’ por la túnica en ‘Hispania’?

¡Vaya cambio! Es un poco complicado manejarme porque es una telita fina... pero me encantan las túnicas, son muy bonitas. Son más cómodas que el uniforme, pero también paso más frío. También es verdad que en plató de ‘El Internado’ hacía mucho calor, pero aquí en Extremadura hemos llegado a pasar muchísimo calor en verano, y ahora, en otoño, frío.

¿Cómo llevas el rodaje?

Bien, aunque los exteriores siempre son más complicados y más agotadores que los rodajes en plató. También se hace más complicado porque estamos fuera de casa, que no es lo mismo que si ruedas en Madrid, que vuelves a casa a dormir. Allí con los mosquitos, el calor... las condiciones no son las mismas que en plató , pero también es divertido.

De las escenas que ya has grabado ¿cuál ha sido la que más te ha gustado?

Me lo he pasado muy bien en todas, es un personaje nuevo y estoy encantada (risas). Me dice el director que las escenas con Lluís Homar han quedado muy bien, aunque no las he visto, me fío de él (risas), además cuando las hice me sentí muy bien. Al rodar con Lluís te dejas llevar, con solo escucharle se te pone la piel de gallina.

Con Jesús Olmedo también tengo una escena llamativa en la que me está dando latigazos, es muy fuerte, pero ha quedado muy bien (risas). No me imaginaba a Jesús con esa cara de malo. Estoy impresionada con él, está haciendo un gran trabajo.

¿Qué tal con el resto de actores?

Con el personaje de Juanjo, Paulo, es una relación a distancia, él se dedica a buscarme y yo a intentar escapar, nos vemos muy poco, sólo al principio, pero tenemos unas secuencias muy bonitas. Con Jesús Olmedo también coincido bastante, es encantador, me lo paso muy bien con él.

Creo que me entiendo bien con todos los actores, cada uno respeta lo que quiere hacer el otro, nos ayudamos y muy bien.

El reparto de ‘Hispania’ es impresionante ¿otro punto a favor para que el público siga la serie?

Claro, aunque le hayan cogido cariño al personaje de tu anterior trabajo, luego te siguen en los siguientes y eso se lo agradecemos. Que seamos un reparto tan conocido creo que ayudará a que la gente los nos vea.

¿Te gustan las películas de romanos o gladiadores estilo Gladiator? He visto alguna, no es un género que me apasione, pero sí que las he visto, aunque no para documentarme (risas). Me he informado de la época y he hablado mucho con el historiador que tenemos en la serie para prepararme el personaje y defenderlo.