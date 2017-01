Hispania toma al asalto las redes sociales

Algunos usuarios estadounidenses se preguntaban perplejos anoche qué era 'Hispania', una de los trending topics (palabras más usadas) en ese momento en Twitter a nivel mundial. La serie de Antena 3 tomaba al asalto los tweets y los comentarios en facebook. Esta mañana Jorge saludaba en twitter a un amigo al grito de "good morning hispania!!", mientras anoche Nadia decía "Estoy viendo #Hispania La nueva serie de antena3 :) Mmmm va bien, va bien, me está gustando jaja". Desde Bratislava, Pablo explicaba en un tweet: "como ha sido Trending Topic, me he tenido que ver #Hispania online desde Eslovaquia, y la verdad que me ha gustado. Roma no paga traidores". Según la herramienta TweetReach, 94.000 personas siguieron alguno de los tweets sobre Hispania durante la emisión.

Una profesora de latín cuenta en facebook que puso la serie de 'deberes' a sus alumnos

Incluso antes de su estreno, la página de Hispania en facebook ya había superado a Tierra de Lobos en número de fans y sólo un día después del primer capítulo reúne ya a más de 15.300 seguidores. Su rival, 'Felipe y Letizia', apenas arañaba 180 fans horas después de su estreno.

La ficción de Telecinco, Tierra de Lobos, pese a su esfuerzo promocional en facebook y un mes después de su estreno, tiene poco más de 13.600 fans en la red.

"Capítulo increíble, me ha enganchado desde el minuto uno, se me ha hecho corta y con ganas de más el próximo miércoles", dice Noelia en la página de Hispania en facebook. "El mejor, Roberto Enríquez", señala Soco, mientras Fernando apunta que "estos romanos están locos, pero sí venía bien una serie así, que sepan muchos de la historia de España". Belén, profesora de latín, explica que le ha puesto la serie "de deberes a mis alumnos y se la he recomendado a todos mis amigos".

Situación de las series en Facebook



> El Internado 307.052 fans

> Física o Química 240.221 fans

> Los Protegidos 128.290 fans

> Los hombres de Paco 132.774 fans

> La pecera de Eva 121.927 fans

> Águila Roja 47.795 fans

> Hispania 15.900 fans

> Tierra de Lobos 13.700 fans