Al mismo tiempo, en la página de Hispania en facebook , Juan Manuel reflexionaba: "Es bueno que se hagan series sobre personajes históricos de nuestro país, espero ver algún día una sobre el Cid".

El segundo episodio avanzaba y en Twitter 'itziarochoa' proclamaba que tenía "el corazón en un puño desde el primer minuto", y Eva Marín, convencida de que el ritmo del capítulo no era tan trepidante como el estreno, se confesaba "igual de enganchada" y pedía "un lema o un grito de guerra de los hispanos" para usar en su vida diaria.

En la secuencia en la que la esclava Nerea se enfrenta con Galba, Laverno95 tuiteó: "Todos nos hicimos ilusiones cuando el pretor casi le quita el vestido a Ana de Armas". En facebook, Mónica esperaba "con impaciencia los muslos de los romanos, porque los hispanos no enseñan cacho".

Tras el último ataque de los hispanos a un grupo de romanos, Galba se lamenta mientras los internautas aplaudían la heroicidad de Viriato: "¿Otra vez cuatro? ¿cuatro cabreros? jajajajaja qué bueno el pretor", comentaba José Antonio.



Finalizada la emisión, Rosalía escribió en el muro de facebook: "Bien, bien, a mí ya me han pillado, lo siento por Tierra de Lobos pero la ha pifiado con los cambios".



En twitter a la misma hora, alba_soto sentenciaba: "Después de leer unos 100 tweets de #felipeyletizia yo digo: he visto #hispania y me alegro".