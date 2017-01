Helena renuncia a Viriato por su hijo

Mejores momentos Capítulo 02 'Traidores' | Temporada 2

Helena, tras escaparse con Nerea, da a luz al hijo de Viriato en el bosque. Alejo consigue dar con ella y le roba el hijo que cree ser suyo. Helena no lo va a permitir y vuelve a Caura con él. Viriato acude a rescatar a Helena pero esta ya ha decidido que su vida será al lado de Alejo y de su hijo; "No deseo nada de tí. Mi sitio está aquí con Alejo, él me ha dado un hogar, un hombre del que sentirme orgullosa y un hijo".