Aldara y Sandro ¿amor o interés?

Desde que la falsa hermana de Paulo ha llegado a Caura no ha dejado de mentir, manipular y trastocar los planes de todos. Hemos visto como se acuesta con Teodoro por dinero ¿será en realidad una prostituta?. La joven no ha dudado en delatar a Héctor para salvar su identidad y, por último, hemos descubierto que nada más conocer a Sandro ha puesto los ojos en él. Aldara no ha parado hasta conseguir, una vez más, su objetivo. Acercarse a Sandro de la manera más íntima, acostándose con él.

Su trayectoría confirma su frialdad, pero la actitud que ha tomado con Sandro nos ha desconcertado... ¿Será una estrategia más para acercarse a los rebeldes? o, por el contrario, ¿se habrá enamorado de Sandro? ¿Qué pretende con esta situación?