Andrés 'resucita' ante el asombro de Julio

GRAN HOTEL | MEJORES MOMENTOS 35 | LA EJECUCIÓN

Julio visita el cadáver de su amigo Andrés y según entra en la habitación no puede contener las lágrimas. Julio le cuenta que no le dejaron entrar, que hubiera estado con él hasta el final pero que no le dejaron. Entre lágrimas, Julio se despide de su amigo, de su hermano, de la persona más importante para él dentro del hotel... hasta que éste ¡despierta!