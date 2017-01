Los amores equivocados de Maite y Andrés

Maite y Andrés se sinceran mientras velan por la salud de Julio que se recupera de sus heridas.

Entre ellos no ha habido mucha relación pero Maite se ha implicado mucho por salvar a Andrés, sin apenas conocerlo. Los dos hablan de Julio y Alicia, y de la suerte que tiene la joven de estar con alguien tan increíble como Julio.

Maite: "Me he enamorado de quién no debía"

En las palabras de Maite se dejan ver sus potentes sentimientos por Julio. "Me he enamorado de quién no debía", confiesa Maite ante la atenta mirada de Andrés que parece entender lo que la joven quiere decir.

Maite se permite la licencia de decirle a Andrés que Belén no es la mujer adecuada para él.

Andrés, que parece hacer oídos sordos, le pregunta a Maite si la persona de la que se ha enamorado es la persona más importante para ella, a lo que responde entre lágrimas un duro, "creo que no".