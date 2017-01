Julio y Maite intentan sacar a Andrés de la cárcel antes de que le ejecuten

EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO DE GRAN HOTEL

No hay tiempo que perder. Parece que al final Andrés va a ser ejecutado a no ser que ocurra un milagro. Julio y Maite deciden investigar al inspector jefe porque piensan que no es trigo limpio. Por su parte, Alicia acusa a su madre de haber matado a Celia Velledur y le confiesa a Julio haberse acostado con Diego por miedo. Además, la madre de Alfredo descubre una carta de Sofía al cura. ¿Cómo terminara todo? El próximo martes, lo veremos.