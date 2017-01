Así trabaja Yon González en 'Gran Hotel'

Yon González nos habla de Julio mientras vemos imágenes de rodaje y los descansos en Gran Hotel.

La cámara del making of ha pillado a Yon en medio de un ensayo para una de las peleas, "para las luchas hacemos la coreografía intentando estar alineado con la cámara para que el golpe no quede falso". El actor está acostumbrado a volar por los aires "las caídas son reales, ahí no hay trampa ni cartón", nos cuenta.

Me importa que Julio sea creíble

Yon González nos cuenta que está todo milimetrado por lo que hay que estar muy atento para no llevarse un mal golpe.

Yon repasa su trayectoria para nosotros, "los personajes que me han dado han sido bastante extremos y definidos. Intento hacerlo desde mí mismo intentándolo hacer natural y que sea verdadero" nos asegura el actor.