'Forever' llega este miércoles a Antena 3

ESTRENO ESTE MIÉRCOLES 15 A LAS 22.30H. EN ANTENA 3

El Dr. Henry Morgan se instala en Antena 3 en la noche de los miércoles. El forense tratará de resolver, junto con la detective Jo Martinez, casos criminales. A su vez, el doctor intentará descubrir el secreto de su propia inmortalidad. Para él, el tiempo se detuvo hace 200 años. No te pierdas el miércoles 15 a las 22.30h. el estreno de 'Forever', protagonizada por Ioan Gruffudd (Los cuatro fantásticos). El resto del reparto lo componen Alana de la Garza (Ley y Orden) Lorraine Toussaint (Orange is the New Black) Donnie Keshawarz (Homeland) y Joel David Moore (Bones, Avatar).