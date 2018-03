Nacho Carretero, sorprendido por el secuestro de 'Fariña': "Cuando se escribe de personas reales te guardas mucho de ser cauteloso"

En la primera entrevista en un plató de televisión después del secuestro de su libro, Nacho Carretero ha confesado que "en ningún momento podía imaginar que el libro fuese secuestrado" porque cuando se escribe de personas reales "te guardas mucho de ser cauteloso para que no se llegue a una situación como esta". Además, señala que no se lo esperaba porque no recordaba que una situación así se hubiera dado en España. Del mismo modo, el escritor y periodista de 'El País', tampoco pensó que su investigación plasmada en el libro pudiera acabar siendo una serie de televisión.

De hecho, en un primer momento pensó que el libro podía no funcionar porque investigaba de una manera periodística "un tema muy local". "Todo esto es ya como regalado, toda la repercusión y una serie en Antena 3", señala sobre el éxito de su trabajo, y añade que "ni en el mejor de los sueños podía imaginar esto".

En cualquier caso, ante aquellos que le acusan de plasmar cosas que no son ciertas en su libro, como lo hace la abogada penalista Barbara Royo en el debate posterior al estreno de la serie 'Fariña', Carretero defiende que se trata de un libro periodístico y define su obra como "una suerte de recopilación de cosas que más o menos en Galicia" todos sabían. De hecho, subraya que desde los años 80 los periodistas gallegos han hecho un trabajo "enorme y muy exhaustivo" y "casi todo lo que aparece en 'Fariña' ya estaba publicado". Por ello, insiste en que en el libro se "pone todo en orden para que la lectura resulte más atractiva" teniendo todo "contrastado y verificado": "Todo lo que cuento en el libro es verdad indudablemente". "Un reportaje nunca tiene el ánimo de injuriar", añade.

En cuanto a la demanda que ha presentado José Alfredo Bea Gondar, exalcalde de O Grove, y que ha motivado el secuestro del libro, el autor reitera que respeta la decisión judicial, aunque espera una resolución favorable. No obstante, se muestra "asombrado" por el asunto y espera que se zanje pronto para poder seguir "disfrutando". Sin embargo, si se pone en la tesitura de que el secuestro del libro fuera definitivo, lamenta que le haría mucho daño a la editorial que lo ha publicado, Libros del K.O., porque es muy humilde y este es uno de sus libros estrella, por lo que podría llegar incluso a "suponer el cierre de la editorial".

Igualmente, Carretero reconoce que la publicidad que ha recibido el libro tras su secuestro ha favorecido las ventas aunque es algo que "no cambia por todo este agobio" que están pasando porque "no merece mucho la pena". Lamenta, así, que a su trabajo "le va a quedar la etiqueta de libro secuestrado". "Me he visto bastante sobrepasado y no es plato de buen gusto", explica sobre el "ruido que se va un poco de control".