¿Cómo viaja la droga desde Sudamérica hasta Europa?

Jaime Gayá, jefe de Aduanas en Galicia, lleva muchos años viendo cómo se mueven y cómo trabajan los narcotraficantes gallegos y explica que "el panorama actual no es el de los años 80. Pese a que sigue habiendo un problema de narcotráfico, no es el que tuvimos en los años 80 y 90. Ahora sigue habiendo grupos de narcos, pero la vía principal de entrada de cocaína en Europa ya no es Galicia".

¿Cómo funciona la ruta de la droga desde Sudamerica hasta Galicia?

A través de vía marítima, un buque nodriza lleva la cocaína desde las costas del Caribe y en un punto de encuentro concertado en el Atlántico, siempre en aguas internacionales, se encuentra con otro barco pesquero gallego y efectúan el intercambio.

En un segundo momento, el barco pesquero se acerca con la cocaína hacia las islas Canarias, y una planeadora desde Galicia se encuentra con él y le transfiere la carga. Planeadora y pesquero vuelven a Galicia, aunque cada uno por su lado.

Los narcos han cambiado sus rutinas y tienen métodos nuevos para introducir la droga. Ahora el panorama para introducir cocaína de Sudamérica a Europa es el contenedor.

Además, ahora existe el método del 'dropf-off'. Un buque mercante se encuentra en algún punto de latinoamérica con una lancha y esta le transfiere la droga, y es el gran buque el que la lleva hasta Europa.