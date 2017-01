Antena 3 prepara un verano de cuento. Llega la serie de mayor éxito en las networks de esta temporada: 'Érase una vez' (Once Upon A Time). La ficción de la cadena ABC se estrenó el pasado mes de octubre con más de 13 millones de espectadores.



'Once Upon A Time' cuenta como creadores con Adam Horowitz y Edward Kitsis, guionistas de 'Perdidos', cuyo creador, Damon Lindelof también figura como productor. La serie cuenta la historia de una joven, Emma Swan (Jennifer Morrison, la doctora Cameron de 'House')que se muda al pueblo de Storybrooke, un lugar donde se entremezcla la realidad y la fantasía de los cuentos clásicos.



En ese mundo alternativo que presenta la serie viven personajes basados en los de los clásicos, como 'Caperucita Roja' o 'Blancanieves'. La malvada madrastra, el espejo mágico o el príncipe encantador están presentes en la trama.