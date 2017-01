MAKING OF I CAPÍTULO 10

Hablamos con Emilio Pina, productor ejecutivo y con Luis Vallés, director artístico de 'El tiempo entre costuras' que nos cuentan la complejidad de una serie como esta "teníamos la necesidad de rodar en países diferentes como España, Portugal y Marruecos. No es una serie de situación, hay infinidad de decorados naturales muy complejos". "Siempre planteamos El tiempo entre costuras como una película seriada con un regimen de rodaje muy inusual para una serie". No te pierdas el making of del capítulo 10.